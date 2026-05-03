Трамп допустил возобновление ударов США по Ирану

Американский лидер планирует рассмотреть 14-пунктный план урегулирования, предложенный исламской республикой, но уже сомневается в его приемлемости.

Президент США Дональд Трамп не исключает, что американские удары по территории Ирана могут быть возобновлены. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на соответствующие вопросы журналистов во Флориде.

«Посмотрим. Это возможность, такое, безусловно, может произойти», — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп сообщил, что в ближайшее время рассмотрит план по урегулированию конфликта из 14 пунктов, который Иран передал США. В соцсети Truth Social он уже рассказал, что не ожидает увидеть в документе приемлемых условий мира для Вашингтона. По словам президента, власти исламской республики «еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», имея в виду действия после революции 1979-го.

Иранское мирное предложение содержит следующие условия прекращения войны в течение 30 дней: разморозка зарубежных активов, снятие санкций, отмена блокады Ормузского пролива и разработка нового механизма регулирования судоходства, а также гарантии окончания военных действий, выплата репараций и вывод американских военных из прилегающих к Ирану районов. Тегеран готов к переговорам в Пакистане на следующей неделе, если США примут план.

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В результате погибли более трех тысяч человек, в том числе представители высшего руководства республики. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, после этого в Исламабаде прошли безуспешные переговоры, посредники пытаются продолжить диалог.

