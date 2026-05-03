Папа Римский лично назначит нового главу католической архиепархии в Москве

Прежний митрополит Паоло Пецци подал в отставку, его обязанности временно исполняет епископ Николай Дубинин.

Папа Римский Лев XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост. — Прим. ред.) лично назначит нового главу католической архиепархии Божией Матери в Москве. Он также самостоятельно определит сроки избрания достойного претендента. Об этом журналистам РИА Новости рассказал генеральный викарий архиепархии столицы священник Кирилл Горбунов.

«Нового митрополита архиепархии должен назначить папа, и он свободен в своем решении, в том числе и в том, что касается сроков», — отметил Горбунов.

Накануне представители архиепархии сообщили, что митрополит Паоло Пецци подал в отставку с формулировкой «по слабости здоровья», и Папа Римский ее принял. Временно пастырское управление принял епископ Николай Дубинин, и он останется на посту до появления замены Пецци, который возглавлял архиепархию Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России (ККЕР) — с 2011 года.

ККЕР по истечении двух сроков председательства Паоло избрала новое руководство 18 марта. Председателем сроком на три года был избран епископ Клеменс Пиккель, вице-председателем — епископ Кирилл Климович, а секретарем — епископ Штефан Липке.

Лев XIV — первый в истории понтифик из США и первый августинец — является главой Римско-католической церкви и Государства-города Ватикан с 8 мая 2025 года. Он занял место умершего папы Франциска. Этой весной он активно высказывался о ситуации на Ближнем Востоке, осуждая действия Вашингтона, и заявлял, что не боится главы Белого дома Дональда Трампа.

«Я не боюсь администрации Трампа, я говорю о Евангелии и продолжу громко высказываться против войны», — сказал он.

Вот только позже, после заявления, что современный мир «разоряется из-за горстки тиранов», уточнил, что говорил не о Трампе. Как писал 5-tv.ru, Папа призвал не воспринимать его антивоенные высказывания как заочную реакцию на критику американского лидера.

