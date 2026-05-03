В США планируют создать новое противобункерное ядерное оружие

Министерство энергетики Штатов запросило финансирование проекта из бюджета — почти 100 миллионов долларов.

Американское Министерство энергетики предлагает заложить в бюджет на 2027 финансовый год расходы на разработку новой противобункерной бомбы с ядерной боеголовкой. Как сообщает портал The War Zone (TWZ), на создание системы Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A) ведомство предлагает потратить 99,794 миллиона долларов. Она предназначена для поражения подземных бункеров и подобных объектов.

«В настоящее время в американском ядерном арсенале известно только одно специализированное оружие воздушного базирования, способное проникать глубоко в цель, — гравитационная бомба B61-11 (Мощность боевой части от 340 до 400 килотонн. — Прим. ред.), и дискуссии о потенциальной замене ведутся уже несколько десятилетий», — сказано в материале.

Отмечается также, что NDS-A предоставит президенту США Дональду Трампу дополнительные ядерные возможности поражения непростых и расположенных глубоко под землей целей. По словам пресс-секретаря Национального управления по ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA), программа «активно развивается».

На каком этапе разработки находится проект NDS-A, пока неизвестно. Однако ведомством контролируется весь жизненный цикл любого ядерного оружия, а в его бюджетном запросе упоминается «Фаза 1», что может указывать на этап базовой оценки концепции. Предполагается, что оружие будет доставляться по воздуху. Также неясно, будет ли это безмоторная бомба, ракета или ускоритель ракетного типа.

В конце апреля глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в профильном комитете американской палаты представителей говорил о планах модернизации ядерной триады США (наземные, воздушные и морские силы), испытаниях ядерного оружия и систем доставки. Осенью прошлого года Дональд Трамп поручил Министерству войны начать эти испытания, позже госсекретарь Марко Рубио сообщил о старте и подчеркнул необходимость гарантий безопасности этих систем.

