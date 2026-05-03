Иран передал США план урегулирования конфликта из 14-ти пунктов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вашингтон предложил прекращение огня на два месяца, но у Тегерана свои условия и сроки завершения войны.

Иран передал Вашингтону план урегулирования, состоящий из 14-ти пунктов, в ответ на предложение американской стороны остановить боевые действия. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного агентства Tasnim. Отмечается, что исламская республика требует решения ключевых вопросов в течение 30-ти дней. Кроме того, Тегеран настаивает на разморозке зарубежных активов и снятии санкций.

«США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны», — сказано в публикации.

Помимо этих условий, иранская сторона предлагает прекращение блокады Ормузского пролива, а также разработку нового механизма регулирования судоходства. Исламская республика рассчитывает на гарантии прекращения военных действий, а также выплату компенсаций. Кроме того, в плане урегулирования есть пункт, согласно которому США должны вывести свои вооруженные силы из прилегающих к Ирану районов.

По данным журналистов The Wall Street Journal, в новом проекте мирного соглашения Тегеран несколько смягчил требования к Соединенным Штатам, при выполнении которых станет возможным возобновление переговоров. В материале сказано также, что иранская сторона через посредников заявила о готовности начать диалог в Пакистане уже на следующей неделе, но только если Вашингтон серьезно отнесется к предложенному плану урегулирования.

Американский лидер Дональд Трамп прежде негативно высказывался об условиях примирения, которые выдвигает Иран. Так и говорил — он ими «очень недоволен». По его словам, стороны конфликта ведут телефонные переговоры, но едва ли они близки к соглашению. Помимо этого, Трамп уже отдал своей администрации распоряжение о подготовке к длительной блокаде Ормуза. Он стремится к финансовому истощению республики и не спешит с новыми ударами, так как считает их рискованными.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции Трампа на недовольство американцев войной с Ираном. Соцопросы показывают, что большинство жителей США против конфликта, но президент им не верит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.