Воспоминания о Выборге сегодня подаются как о потерянном финском рае, который отобрали «злые русские».

Макрон все активнее примеряет на себя треуголку Наполеона. Он видит себя объединителем, вдохновителем и предводителем просвещенной Европы. А всего лишь провел учения, правда, самые крупные со времен Холодной войны во Франции. Восемнадцать тысяч военнослужащих, привлечены солдаты других стран НАТО, но без США. Не особо скрываясь, условным противником называют русских. По большому счету цель Макрона — заместить американцев, раз уж они начали выводить свои войска из Европы.

По всему ЕС бурление: формируются новые альянсы, реанимируются форматы, которые давно считались декоративными. Среди нагоняющих — Финляндия. Вероятно, когда Хельсинки вступал в НАТО в 2023 году, это подавалось как торжество здравого смысла, но у каждого шага есть цена. И Финляндия платит ее уже сейчас. Товарооборот с Россией, который еще в 2021 году исчислялся миллиардами евро, обрушился практически до нуля.

Показательные кадры — пустующий уже четыре года крупный торговый комплекс у самой границы. «Царь-аутлет» — какая ирония! В Финляндии и так безработица одна из самых высоких в Европе — 10%. Но в восточных регионах, вдоль границы с Россией, под 20%.

Тем более трудно строить образ будущего, не разобравшись с прошлым. А прошлое у финско-российских отношений — непростое. Одна Зимняя война чего стоит. До сих пор в финском политическом дискурсе существует понятие «потерянные территории» — и об этом говорят не маргиналы. Президент Стубб сам скучает по Выборгу: это родина его дедушки и бабушки. Дед был врачом, а бабушка — активистка движения «Лотта Свярд». Его женские националистические отряды помогали мужским националистическим отрядам. Вот такой знак был на груди у юных финских лотт, то есть и у бабушки Стубба. Очень показательно.

Воспоминания о Выборге подаются как о потерянном финском рае, который отобрали «злые русские». Вот только история, как всегда, сложнее. За 30 лет до Зимней войны в Выборге пролились реки крови, русской крови, когда захватившие город белофинны устроили массовые расстрелы не только красных финнов, но и русских, оказавшихся в городе, в такие же погожие дни в конце апреля 1918 года. Расследование корреспондента «Известий» Даниила Ланкова.

Одно из самых страшных событий за всю семивековую историю Выборга. 1918-й. Самое начало гражданской войны.

29 апреля 1918-го. Белофинны берут Выборг штурмом. В городе начинается в прямом смысле слова резня. Русских мирных жителей ловят на этих узких исторических улочках. Расстреливают прямо во дворах.

Бесчинствовали так называемые «финские егеря»: когда началась первая мировая около 2000 добровольцев суоми тайно уехали в Германию, чтобы воевать против России. Вооруженные и обученные немцами к 1918-му они стали офицерами новой финской армии. С идеологией уже тогда откровенно нацистской.

«Давайте придумаем что такое „финская национальная идея“, что такое Финляндия. Они строят свою национальную идею на том, что русские всегда угнетали, что русский — враг, Россия — всегда плохо», — прокомментировал директор военного музея карельского перешейка Баир Иринчеев.

Вот одной из многих пропагандистских газетных статей тех лет призывают к убийству «рюсси», вне зависимости от цвета флага. «Ненависть и любовь» — этому кровавому девизу и следовал батальон егерей в Выборге.

«Через этот мост пролегал последний путь тех, кто 29 апреля 18 года проследовал в Аннинские укрепления», — рассказала историк и краевед Алла Матвиенко.

Сохранились фотографии того страшного дня. Русских жителей города через Крепостной мост ведут к месту расстрела. Около двухсот человек выставили в четыре ряда и казнили.

«С точностью можем сказать, что мы точно стоим на том месте, где лежали вот эти убиенные люди. Их расстреливали из винтовок, из всякого оружия другого, а потом забрасывали гранатами», — добавила Матвиенко.

В городском архиве сохранились оригиналы списков, которые составляли священники спустя несколько недель. Так удалось поименно установить 327 убитых. Но это только малая часть — жертв были тысячи.

«Самому младшему Сергею Богданову — 12. Это и 13, и 14, и 15-летние. Русские дети», — поделилась ученый секретарь ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник» Юлия Мошник.

«Преступление это было осуществлено именно по этническому принципу. Русских там убивали именно как русских, а не по какой-то другой причине. И я думаю, что да, это, безусловно, подпадает под конвенцию о геноциде», — сказал руководитель комиссии РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений Егор Яковлев.

Тогда, в 1918, главком белофиннов Маннергейм провел расследование военного преступления в Выборге. Формальное. Ни один националист из батальона «Финских егерей» не был хоть как-то наказан. А уже через два десятилетия те же палачи, но уже опытные генералы и офицеры, напрямую участвовали в геноциде жителей Ленинграда и Карелии.

Именно финны штурмовали крошечный остров Сухо на Ладоге, пытаясь окончательно перерезать «Дорогу жизни». А в оккупированной Карелии открыли 14 концлагерей.

«Смертность в финских концлагерях составила 13,5%. Выше, чем в немецко-фашистских лагерях», — рассказал доктор исторических наук, профессор петрозаводского государственного университета Сергей Веригин.

Это исторические факты, с которыми спорить уже невозможно. Но они все равно пытаются. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо называет обвинения в геноциде безосновательными. Якобы, это попытки «испортить имидж Финляндии». Издание Ilta-Sanomat объясняет, мол, 20 июня 1944 года они потеряли свой Выборг. И вот когда это началось.

Еще пример: документальный фильм 1986 года, а показывают Выборг 1942 года. Здесь пекут пироги, ремонтируют дома. Запустили трамваи. Правда, на кадрах ни одного местного жителя — только чиновники оккупационной администрации и солдаты. Русское население к этому моменту уже в концлагере прямо в центре города, рассчитанном на 17 тысяч человек.

И вот вывод, который делает сценарист Кари Ууситало:

«Финский город все еще в наших умах. И Южная Карелия…»

Тогда на такие фильмы внимания не обратили. И вот в 2018-м, как раз на годовщину Выборгской резни, в Хельсинки представили юбилейную монету, на которой изобразили расстрел солдат Красной армии. Петтери Орпо тогда назвал дизайн «безвкусицей» и это стало единственной причиной, почему сейчас кровавые деньги не звенят в местных кассах. Зато вместо извинений, даже формальных, они вступили в НАТО. И снова откровенно заявляют свою цель: ослабить Россию.

«Я думаю, что ситуация действительно изменилась. Нам, европейцам, нужно понять: Украина нужна нам больше, чем мы нужны Украине», — прокомментировал президент Финляндии Александр Стубб.

В Лаппеэнранта — городке в пяти минутах от границы с Россией — до сих пор работает музей Южной Карелии. И там все так же стоит макет Выборга 1939 года, тех времен, когда это был финский город. Их избирательная память исключила из истории убийства мирного населения, но оставила главное — желание вернуться на эти узкие улочки.

Безнаказанность тех, кто совершал резню в Выборге, стала по сути прологом и к Зимней войне, и к финским концлагерям, и к блокаде Ленинграда. Вседозволенность толкает сделать еще один шаг за пределы закона, за пределы гуманизма.

История повторяется

Этот закон действует и в XXI веке. 2 мая была годовщина трагедии в Одессе. 12 лет назад в Доме профсоюзов заживо сожгли несогласных с переворотом в Киеве. Сорок восемь погибших, больше двухсот пятидесяти пострадавших. И ни одного осужденного. Ни одного.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не даст забыть эту трагедию. Что это преступление не имеет срока давности. Возмездие придет, тем более что поджигатели лиц своих не прятали.

2 мая стало точкой невозврата для Украины: до одесской трагедии еще оставалась иллюзия, что политический конфликт закончится договоренностями. После трагедии иллюзий не осталось. Новая киевская власть показала: несогласных она готова истреблять мечом и огнем — буквально. Шесть человек погибли от огнестрельных ранений. Десять разбились, выпрыгивая из окон. Тридцать два задохнулись в дыму. И все это — на глазах у полиции, стоявшей рядом.

Впрочем, как минимум двое причастных уже получили по заслугам: это одесский гопник Демьян Ганул, второго мая демонстративно жаривший шашлык перед обгоревшими развалинами, и Андрей Парубий — секретарь СНБО Украины тех лет, куратор неонацистов. Никто не забыт. Ничто не забыто. У этих строк может быть и такое толкование.