Фото, видео: © РИА Новости/Борис Морозов; 5-tv.ru

Специалисты продолжают ликвидацию последствий и мониторинг обстановки в регионе.

Важно понимать: в отчаянной попытке максимально навредить России Киев может атаковать объекты, неприкосновенность которых продиктована, казалось бы, здравым смыслом.

Например, Парад Победы из-за террористической угрозы в этом году пройдет в особом формате. На Красной площади не будет, например, несовершеннолетних, то есть кадеты не пойдут вместе со всеми. Будет меньше техники. Украинские формирования все явственнее переходят к ударам не по военной, а по гражданской инфраструктуре и экологии целых регионов.

«Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — сказал президент России Владимир Путин.

Здесь важно вспомнить один эпизод совсем недавней истории. Когда в результате шторма в Керченском проливе разломило танкеры и нефть разлилась. Тот же Greenpeace* закричал: «Это Россия виновата! Из-за боевых действий танкеры не смогли вовремя пройти пролив. Катастрофа! А как же птички, а как же рыбки». К слову, Greenpeace уже давно был признан нежелательной в России организацией за свою ангажированность.

И вот сейчас Киев целенаправленно атакует нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и хранилища, нефть идет в море. И тишина. Абсолютная. Ни птички не волнуют западных экологов, ни рыбки, ни люди. Это не забывчивость. Это политика. Корреспондент «Известий» Олеся Баранник продолжит тему.

Сотни людей в белых защитных комбинезонах вручную очищают каждый метр пляжа. Собирают мазутные сгустки после пожара, который несколько дней было видно далеко за Туапсе.

«Я здесь родился, вырос. Мне эта природа небезразлична просто-напросто. Это моя земля, моя, моих детей», — рассказал волонтер Сергей Белан.

В круглосуточном режиме работают и пожарные. Терминал нефтеперерабатывающего завода потушен, идет проливка, но это тоже опасно. Нужно постоянно следить за небом. Киев может повторно ударить в любую минуту. Такое уже было.

«В данный момент времени на ту угрозу, на которую мы работаем, сил и средств достаточно. Но если задумываться о том, что возможно какое-то осложнение, то мы еще на всякий случай эти силы наращиваем», — доложил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Первой задачей было не дать огню перекинуться на соседние здания, защитить людей. С ней успешно справились. Вторая — не допустить больших утечек нефтепродуктов. Сейчас Роспотребнадзор фиксирует значительное снижение вредных веществ в воздухе.

«Вот такие боновые заграждения растянуты по всему побережью Туапсе. Они позволяют сдерживать мазут от дальнейшего распространения по акватории. Общая длина всех секций составила более пяти километров», — рассказала корреспондент «Известий» Олеся Баранник.

В Туапсе закрывали школы. В регионе объявили режим ЧС. А в это же время в Киеве — праздник.

И это по сути людоедство, началось еще в 2014 году, когда они перекрыли воду для крымчан. Подрывали линии электропередач. Тогда никто на западе никто не осудил — были даже реплики поддержки от политиков, мол Киев в своем праве. И Киев поверил.

«На гражданское население им наплевать. Им нужно нанести как можно больше урона. Их задача — рисовать европейцам образ храброго, отважного украинского народа, борющегося с мерзкими, жестокими, агрессивными русскими. Вот их линия», — проанализировал независимый экономический аналитик Айке Хаммер.

2022 год. Взрыв на «Северных потоках». По традиции обвинили во всем Россию — якобы мы сами себя атакуем. А когда задержали главного подозреваемого — гражданина Украины Сергея Кузнецова, — он с веселой ухмылкой показывал пальцами трезубец, символ националистов.

Но они продолжили обвинять Россию. И Киев поверил еще больше — что ему буквально все сойдет с рук. Атаки уже на «Турецкий поток», где спецслужбы Сербии успели предотвратить теракт — нашли взрывчатку.

«Любой, кого мы поймаем при попытке разрушить сербскую инфраструктуру, понесет суровое наказание. Меня не волнуют геополитические, региональные или любые другие интересы третьих лиц», — выступил президент республики Сербия Александр Вучич.

Откровенное пиратство, охота за российскими танкерами. Некий безэкипажный катер атаковал российский газовоз «Арктик Метагаз» вблизи Мальты. Пожар на борту, дрейфующее, загруженное тысячами кубометров сжиженного газа судно. И все это в считанных милях от итальянских курортов. Там ситуацию назвали бомбой замедленного действия. Но кто ее зарядил, как обычно, оставил за скобками. Хотя и тут сомнений быть не могло: кадры поражения газовоза появились в украинских СМИ еще до того, как раненые моряки вообще выбрались на сушу.

«Безусловно, западным странам невыгодно доказывать свою причастность к любым террористическим действиям Украины», — донес полковник НАТО в отставке Хосе Алькаиде.

С началом войны в Иране и последовавшего за ней энергетического кризиса Киев стал еще активнее бить по нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре для доставки нефтепродуктов. Апрель 2026 года, атака на Каспийский трубопроводный консорциум. 80% нефти здесь — казахстанская. Среди владельцев — американский Shell. Последствия для планеты могли быть не менее опасными, чем удар по Туапсе. Но их не остановили ни интересы партнеров, ни риск загрязнения окружающей среды.

«Здесь (глава киевского режима Владимир — Прим. Ред.) Зеленский, надо сказать, отвешивает пощечину (президенту США — Прим. Ред.) Дональду Трампу, потому что он показывает, что вот вы должны про нас не забывать», — сказал экономист, директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Ну и наконец, самое страшное следствие безнаказанности. Терроризм ядерный. Десятки раз ВСУ обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. Они срывали попытки наблюдателей из МАГАТЭ попасть на объект, а затем выехать оттуда. Недавняя потеря внешнего энергоснабжения заставила персонал на час перевести энергоблоки на резервные дизель-генераторы.

«Начиная с предыдущего президента Петра Порошенко**, Украина и говорит, говорил Порошенко, это говорит Зеленский — мы обстреливаем атомные электростанции, но остановить надо русских», — прокомментировал доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Служба внешней разведки уверена, что сразу несколько европейских стран прямо сейчас прорабатывают возможность предоставления Украине ядерной бомбы. И нет никаких сомнений, Киевский режим ей воспользуется сразу, не считаясь с последствиями.

* — внесена в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

** — является членом объединения, которое внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.

