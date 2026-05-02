«Новые люди» помогли приютам для животных по всей стране подготовиться к лету

Волонтеры привели в порядок территорию и вольеры.

Партия «Новые люди» вместе с фондом «Экосфера» организовала всероссийский благотворительный зоосубботник «Добрые люди». Акция по поддержке бездомных животных прошла во всех федеральных округах страны. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе партии.

Центральной площадкой акции стала Московская область, где субботник открыл руководитель партии Алексей Нечаев. Во время мероприятия волонтеры помогли приютам подготовиться к летнему сезону, приведя в порядок территорию и вольеры.

«Приюты для животных в России постоянно находятся на грани существования, потому что волонтеры устают, и сотрудники приюта тоже работают на пределе. Очень важно им помогать», — подчеркнул Нечаев.

Партия «Новые люди» регулярно поддерживает приюты: волонтеры уже передали более 600 тонн корма, провели 300 субботников и установили 250 специальных «коробок добра» для сбора помощи в 60 регионах России.

