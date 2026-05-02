В Люберцах полностью потушили пожар в многоэтажке

Огонь вспыхнул в квартире на 15-м этаже, а затем распространился на соседские балконы.

В подмосковных Люберцах пожарные потушили возгорание в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Московской области ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

Огонь вспыхнул в квартире на 15-м этаже. Пламя быстро распространилось на балконы 16-го и 17-го этажей. Общая площадь пожара составила 29 квадратных метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали из опасной зоны 20 человек. Одного человека пришлось спасать, так как он оказался заблокированным на 17-м этаже.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Искитиме Новосибирской области вспыхнул пожар в торговом центре «Апельсин». Огонь охватил крышу и быстро распространился внутри здания. Что стало причиной пожара, пока установить не удалось. По факту случившегося сейчас ведется расследование, во время которого прокуратура выяснит, виновна ли халатность сотрудников торгового центра в произошедшем.

