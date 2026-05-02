Секрет идеальной стирки: как вернуть полотенцам мягкость и чистоту

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для глубокого очищения ткани и удаления бактерий достаточно одного натурального компонента.

Для эффективного очищения домашних полотенец от загрязнений и бактерий в стиральную машину следует добавлять кальцинированную соду. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным экспертов, обычные средства для стирки и кондиционеры не всегда справляются с задачей, а иногда даже вредят изделиям. Специалист Кэтрин Ренч утверждает, что популярные смягчители создают на поверхности волокон восковой налет, который задерживает мыльную пену, делает ткань жесткой и мешает впитыванию влаги.

Использование соды позволяет расщепить накопившиеся масла и кислоты, эффективно удаляя застарелые пятна и неприятные запахи без вреда для структуры материала.

Процесс правильной стирки требует соблюдения нескольких важных условий для достижения максимального результата. Полотенца рекомендуется стирать отдельно от остальной одежды, чтобы избежать появления лишнего ворса и катышков от других тканей. В барабан стиральной машины необходимо добавить примерно 120 миллилитров кальцинированной соды, а в отсек для порошка — небольшое количество обычного моющего средства.

При этом крайне важно полностью отказаться от использования кондиционера. Эксперты советуют выбирать температурный режим от 60 до 90 градусов Цельсия, так как горячая вода способствует гибели микробов и лучшему растворению скопившегося мыльного слоя.

После завершения основного цикла стирки желательно запустить дополнительное полоскание, чтобы полностью вымыть остатки растворенных загрязнений. Сушить изделия лучше всего на свежем воздухе под прямыми солнечными лучами или в сушильной машине на среднем температурном режиме.

Кэтрин Ренч подчеркивает, что такая процедура делает полотенца не только более пушистыми и мягкими, но и возвращает им способность эффективно впитывать воду. Кальцинированная сода, будучи натуральной щелочной солью, является безопасной альтернативой агрессивной химии и помогает поддерживать гигиену домашнего текстиля в течение длительного времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.