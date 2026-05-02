Паслер пообещал юридическую помощь прорывавшемуся к нему на митинге мужчине

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее гражданина арестовали на 14 суток.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оказать юридическую поддержку мужчине, арестованному после инцидента на первомайском митинге в Екатеринбурге. Об этом глава региона сообщил в канале мессенджера МАКС.

По словам Паслера, он не считает произошедшее попыткой причинить ему вред. Губернатор отметил, что все дело в человеческом факторе: житель Оренбуржья просто слишком эмоционально желал пообщаться с ним и не принял во внимание усиленные меры безопасности на массовом мероприятии.

Инцидент произошел 1 мая во время празднования. В тот момент Паслер фотографировался с координатором Ленинского первичного отделения Либерально-демократической партии России. Мужчина в спортивном костюме быстро направился к губернатору, но его остановила охрана.

После задержания мужчина нецензурно выразился. Из-за этого в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.

Позже Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова. В суде мужчина полностью признал вину, о чем сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.