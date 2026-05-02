Путин подписал закон об условиях использования ИИ-образов в агитации на выборах

Фото: © РИА Новости/ Михаил Метцель

Документ разрешает избирательным объединениям применять цифровой образ и голос кандидата, однако с рядом оговорок.

России Владимир Путин подписал закон, который регулирует использование созданных искусственным интеллектом (ИИ) образов и голосов людей в предвыборной агитации. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, применять в агитационных материалах изображение или голос гражданина, созданные с помощью ИИ, можно только при наличии его письменного согласия. При этом человек должен быть совершеннолетним.

Также закон разрешает избирательным объединениям использовать цифровой образ и голос кандидата, которого они выдвинули. Сам кандидат тоже сможет применять свои ИИ-копии в агитации, в том числе на изображениях с неопределенным кругом лиц.

Отдельное требование касается людей, которые связаны с иностранными агентами. Если в агитации используется их изображение или голос, материалы должны сопровождаться специальной пометкой.

Ранее законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Инициаторами выступила группа депутатов во главе с первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрием Вяткиным. Изменения внесли в законодательство об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в России ввели нормативы по внедрению ИИ в работу ведомств. Путин также поручил интегрировать искусственный интеллект во все крупные отрасли страны.

