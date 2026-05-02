ОАЭ полностью открыли воздушное пространство для полетов

Фото: www.globallookpress.com/ Kevin Hackert via www.imago-imag

Власти ОАЭ объявили о полном открытии воздушного пространства страны и возобновлении всех авиационных операций. Об этом сообщает агентство WAM.

«Главное управление гражданской авиации объявило о полном возобновлении нормальной работы системы воздушной навигации в воздушном пространстве ОАЭ и об отмене временных мер предосторожности», — говорится в материале.

Решение было принято после анализа ситуации в сфере безопасности. Тем не менее, мониторинг обстановки в небе продолжается.

ОАЭ закрывали свое воздушное пространство в качестве меры предосторожности после того, как Иран нанес удары по американской авиабазе в Катаре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что воздушное пространство Ирана остается закрытым для российских самолетов до 15 мая. Как уточнили в Росавиации, решение было принято с учетом позиции Министерства транспорта и МИД России.

Специалисты продолжают анализировать риски и следить за безопасностью полетов на Ближнем Востоке.

