Полицейские в Вологде спасли ребенка с кроликом из горящей квартиры

Девочка кричала, прося о помощи, а из окна виднелся дым.

В Вологде сотрудники ГИБДД Евгений Гуров и Александр Меньшиков спасли школьницу и ее домашнего кролика из квартиры, где начался пожар. Об этом они рассказали пресс-службе МВД России.

Инцидент произошел на улице Некрасова, когда полицейские находились на маршруте патрулирования. Они заметили дым из окон дома и услышали крики ребенка о помощи.

По данным ведомства, один из сотрудников при поддержке напарника забрался на козырек подъезда, снял москитную сетку с окна и помог девочке выбраться наружу. Она держала на руках кролика и не хотела оставлять питомца в квартире. Полицейские спустили ее на землю и передали спасателям.

Сама школьница рассказала, что сначала увидела сотрудников полиции, а затем пожарных. По ее словам, она попыталась открыть входную дверь, но из-за дыма сделать это не смогла. После этого девочка подбежала к окну и позвала на помощь. Она поблагодарила полицейских за спасение ее и питомца.

Позже сотрудники ГИБДД помогли пожарным и медикам эвакуировать из дома пожилую лежачую женщину. Ее вынесли из квартиры на одеяле и передали бригаде скорой помощи.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за 61-летнего хозяина квартиры. Мужчина оставил еду на плите, уснул и проснулся уже от запаха гари. Обстоятельства происшествия уточняются.

