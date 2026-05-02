«Это чушь!» — Трамп отреагировал на недовольство американцев войной с Ираном
Фото: Reuters/Nathan Howard
Президент считает свое решение атаковать исламскую республику верным.
Президент США Дональд Трамп назвал фейком соцопросы, которые показывают, что большинство американцев недовольны войной с Ираном. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления во Флориде.
«Если вы почитаете фейковые опросы, там говорится: „Одобрение всего 20 или 25%“ — это чушь», — сказал американский лидер.
По словам Дональда Трампа, жители США поддерживают главную цель военной операции против Ирана — не допустить появления у исламской республики ядерного оружия.
При этом президент подчеркнул, что считает свое решение атаковать Иран верным и снова пошел бы на этот шаг, даже осознавая все риски для экономики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белый дом заявил о завершении военной операции против Ирана. Соответствующее письмо американский лидер Дональд Трамп направил спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону.
