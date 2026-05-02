Удар по автопрому: пошлины Трампа могут дорого обойтись Германии

Reuters: повышение Трампом пошлин на авто может обойтись Германии в 15 млрд евро

Главный советник министра экономики страны призвал к осторожности в отношении американского лидера.

Повышение со стороны США пошлин на автомобили и грузовики из Евросоюза (ЕС) может стоить Германии почти 15 миллиардов евро. Такую оценку привело агентство Reuters со ссылкой на Кильский институт мировой экономики (IfW).

По данным экспертов, последствия для крупнейшей экономики ЕС могут быть значительными. Особенно уязвимой остается немецкая автомобильная промышленность, которая уже несет многомиллиардные потери из-за американских импортных ограничений.

Глава института Мориц Шуларик отметил, что эффект от новых мер будет серьезным. При этом экономист Юлиан Хинц пояснил, что пошлины могут заметно ударить по и без того слабому экономическому росту Германии.

«И без того вялые темпы роста экономики Германии сильно пострадают», — отметил экономист IfW Юлиан Хинц.

Потери, по оценкам аналитиков, могут понести и другие страны Европы с развитым автопромом. Среди них назывались Италия, Словакия и Швеция.

При этом в Германии призывали не торопиться с ответными действиями. Советник министра экономики Йенс Зюдекум заявил, что ЕС стоит сначала дождаться дальнейших шагов Вашингтона. По его словам, президент США Дональд Трамп нередко сначала заявляет о жестких тарифных мерах, а затем может их смягчить или отложить.

«ЕС пока следует просто подождать и посмотреть, что будет <…> Хорошо известно, что Трамп быстро приостанавливает или отзывает свои грандиозные угрозы введения пошлин», — пояснил Зюдекум в беседе с Reuters.

До этого, 25 сентября 2025 года, Трамп объявлял о пошлинах на европейские большегрузы в размере 25%. Он объяснял это необходимостью защитить американских производителей грузовиков от конкуренции.

