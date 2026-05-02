«Разница всего 30 лет»: Любовь Успенская призналась в романе с молодым парнем

Любовь Успенская призналась, что встречается с парнем на 30 лет младше нее

Поклонники уверены, что речь идет о ее концертном директоре Александре Иваненко.

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская состоит в отношениях с мужчиной на 30 лет младше нее. Об этом артистка заявила в эфире шоу.

На вопрос ведущих, был ли в ее жизни роман с человеком моложе ее, 72-летняя певица ответила утвердительно и дала понять, что ее сердце занято и сейчас.

«Почему были? Кто сказал, что были? Про „будут“ — не знаю, но были и есть. Небольшая разница… Всего 30 лет», — разоткровенничалась Успенская.

Хотя личность избранника певица решила оставить в секрете, поклонники давно подозревают, что тайным возлюбленным звезды может быть ее концертный директор Александр Иваненко. Он как раз моложе певицы на 30 лет. Именно с ним Успенская в последнее время часто появляется на публике.

Кроме того, в начале этого года из команды артистки со скандалом уволили пиарщика Никиту Сурму. Иваненко обвинил его в профнепригодности, а сам Сурма заявил, что Александр просто приревновал Успенскую к нему.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у звезды шансона целый список требований к потенциальному спутнику. Любовь не готова связывать жизнь с бедным человеком. Идеальный кандидат для нее — миллиардер.

При этом Успенская ценит свободу. Ей нужен занятой мужчина, с которым можно видеться раз в году.

