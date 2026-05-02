Где не стоит сидеть в самолете: список проблемных мест

Выбор неправильного кресла на борту может испортить весь перелет и лишить комфорта.

Пассажирам самолетов следует избегать бронирования места 30F и ряда других кресел из-за серьезного дискомфорта во время полета. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на эксперта по путешествиям Андреа Платаниа.

По словам эксперта, многие туристы совершают ошибку при планировании перелета, не учитывая специфику расположения сидений. Неправильный выбор места на борту может привести к тому, что путешественник останется без еды, не сможет отдохнуть из-за постоянного шума или столкнется с отсутствием возможности откинуть спинку кресла. Специалист подчеркнул, что именно эти детали зачастую определяют общее впечатление от поездки на дальние расстояния.

Особое внимание эксперт уделил местам 11A и 11F, которые находятся в середине салона. Несмотря на кажущуюся непримечательность, они лишены многих удобств.

«Места вроде 11A и 11F часто упускаются из виду при бронировании, но они находятся прямо в той средней секции самолета, где вы теряете множество мелких удобств. На бумаге они не выглядят плохими, но на практике это одни из самых неблагодарных мест», — пояснил специалист.

Проблема заключается в том, что бортпроводники начинают обслуживание с краев самолета, и к моменту прибытия тележки в центр популярные закуски и напитки часто заканчиваются. Кроме того, такие пассажиры оказываются далеко от туалетов, что затрудняет перемещение по салону.

Еще более неудачным выбором станут кресла 30E и 30F, расположенные в непосредственной близости от уборных. По словам специалиста, это гарантирует постоянную суету вокруг: люди стоят в очередях в проходе и постоянно перемещаются мимо.

«Это не просто близость, это постоянное движение вокруг вас. Часто пассажиры стоят рядом с вашим местом, и кажется, что вы сидите в коридоре, а не в собственном пространстве», — добавил Андреа Платания.

Кроме того, на многих моделях самолетов кресла в последнем ряду, включая 30A и 30F, имеют ограниченный угол наклона или вовсе не откидываются. В дополнение к физическому дискомфорту, пассажиры хвостовой части покидают самолет последними, что критично при коротких пересадках.

