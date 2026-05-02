«Мне по барабану!»: Мария Голубкина рассказала, почему не красится и много спит

Марию Голубкину не волнует, что ее увидят на публике без макияжа

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Актриса любит ходить в баню и вкусно есть.

Российская актриса Мария Голубкина не придает слишком большого значения своему внешнему виду на публике. Об этом она рассказала KP.RU на премьере фильма «Кукла». По словам кинозвезды, она намеренно не красится, ведь ее не волнует, что в СМИ и соцсетях могут засветиться фото с ее естественной внешностью.

«Мне по барабану! Пусть выкладывают, чего хотят. Какая разница? Что это изменит в моей жизни?» — заявила она в ответ на вопрос журналистов.

Голубкина добавила, что иногда может сделать укладку в салоне, но чаще всего ей «лень». В качестве заботы о себе она гораздо больше любит ходить в баню и вкусно есть. На майские праздники Мария поедет на шашлыки к друзьям и будет много спать.

Впрочем, как пояснила артистка, потребность в продолжительном сне для нее — не каприз, а медицинская необходимость. Звезда страдает расстройством, известным, как гиперсомния.

«Я могу в восемь часов вечера лечь и в десять утра подумать, что надо бы еще», — призналась она.

Голубкина не забывает заботиться о здоровье и периодически проходит полное обследование. Она рассказала, что делала чекап в израильской клинике — очень обрадовалась, что никаких заболеваний не нашли, но удивилась, как дорого стоит услуга.

