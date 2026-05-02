Немцы обсмеяли канцлера Германии Фридриха Мерца во время пресс-конференции

Фото: www.globallookpress.com/Izabela Mittwollen

Накануне граждане республики вышли на митинг и требовали немедленной отставки политика.

Граждане Германии обсмеяли канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время пресс-конференции. Фрагмент выступления опубликовали в Telegram-канале «Известия».

На кадрах главе правительства зачитывают вопрос от читателей одной из местных газет, который хотел узнать у Мерца — «как улучшилась жизнь граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?». После озвученного вопроса в зале поднялся смех.

В это время политик не нашел ничего лучше, чем просто похлопать глазами. Затем он сказал, что подводить итоги его работы еще слишком рано. Тем не менее поспешил добавить: кое-чего Германии все же удалось добиться. Это, как отметил Мерц, «спасение НАТО» и «сохранение единства Европы».

Фридрих Мерц стал федеральным канцлером Германии почти год назад — 6 мая 2025 года. За это время республика столкнулась с рядом кризисов, включая в автопроме. Так, предмет немецкой гордости — Mercedes и Volkswagen — потеряли половину прибыли, а заводы страны, рассчитанные на производство значительного объема машин, сейчас продается.

Ранее в Берлине прошел масштабный митинг против политики Фридриха Мерца. Тысячи жителей Германии вышли на улицы города с требованием немедленной отставки канцлера. Шествие сопровождалось громкой музыкой, лозунгами и песнями.

