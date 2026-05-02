«Пусть говорят»: Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь

Ксения Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущая недовольна, что некоторые пытаются предсказать ее расставание с Николаем Сердюковым.

Телеведущая Ксения Бородина дерзко ответила недоброжелателям, которые негативно высказываются о ней и ее супруге блогере Николае Сердюкове. Телезвезда обратилась к хейтерам в социальных сетях.

Ксения эмоционально высказалась о критике, отметив, что окружающие нередко обесценивают их с мужем поступки, обсуждают финансы и пытаются предсказать расставание.

«Пусть говорят что угодно — будто им хотелось бы быть на твоем месте и как тебе повезло. Часто обесценивают наши поступки, нас с тобой, ставят нам срок годности и строят догадки, когда мы расстанемся», — написала знаменитость.

При этом Бородина уверена, что несмотря на подобные выпады, рядом всегда будут люди, готовые поддержать и защитить, а это придает ей внутреннюю силу и спокойствие.

Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова летом 2025 года. Многие друзья не поддержали выбор знаменитости. Ведущая воспитывает двоих дочерей от предыдущих отношений — Марусю и Теону. По словам звезды, с Сердюковым они отлично ладят.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.