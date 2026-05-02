Страшная находка в Ленобласти: в канаве обнаружили пакеты с останками мужчины

Расчлененное тело мужчины нашли в пяти пакетах в канаве под Петербургом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Личность погибшего устанавливается.

Во Всеволожском районе Ленинградской области были обнаружены пять мусорных мешков с расчлененным телом мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Лениградской области в Telegram-канале.

Уточняется, что страшную находку обнаружили в канаве с водой, расположенной на территории между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово.

«Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в публикации ведомства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс необходимых мероприятий. Назначены судебные экспертизы, ведется работа по установлению личности погибшего и поиску возможных причастных к преступлению. Следствие также выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

