Двое детей выпали из разных окон в Омске

Обе трагедии произошли с разницей в несколько часов.

Двое детей выпали из окон в Омске. Обе трагедии произошли в разных квартирах, сообщили в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по региону.

По информации ведомства, разница между инцидентами составила всего несколько часов. В 11:22 правоохранителям сообщили о госпитализации восьмилетнего мальчика на улице Энтузиастов.

Ребенок выпал из окна на втором этаже и получил множественные травмы. Предварительно установлено, что его мать вышла в магазин — школьник находился дома с двумя сестрами-подростками. Те отвлеклись и оставили мальчика в комнате одного — тот решил выглянуть в окно, опершись на москитную сетку и выпал.

Второе падение произошло примерно в 16:30 на улице Багратиона. Трехлетний ребенок упал с высоты четвертого этажа. Как и в первом случае, несовершеннолетний неудачно оперся на москитную сетку. Оба инцидента расследуются полицией. У семей положительная характеристика, на учете они не состоят.

Ранее в подмосковных Люберцах случайные прохожие спасли двухлетнего малыша, выпавшего из окна.

