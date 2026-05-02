С морковью? В Роскачестве рассказали, каким будет ГОСТ на шаурму

Замглавы Роскачества: в ГОСТе на шаурму укажут состав и способ приготовления

Разработкой стандарта занимается технический комитет

Технический комитет занимается разработкой ранее анонсированного ГОСТа на шаурму. Об этом РИА Новости рассказала на Кавказском инвестиционном форуме заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

В стандарте будут указаны рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности. Завершение разработки ГОСТа запланировано на конец года.

«Мы говорим об ингредиентах, потому что очень многие спрашивают, можно ли делать шаурму, например, с морковью. Есть и такой рецепт», - пояснила Саратцева.

Изначально разработка ГОСТа была запущена для обеспечения требований безопасности пищевого производства, отметила Саратцева. Этой задачей занимается тот же технический комитет, который прорабатывает ГОСТы блюд русской кухни.

Разработка и описание национальных российских кушаний является основным направлением, а пришедшая с Востока шаурма здесь – своего рода исключение. По всей видимости, сказывается многолетняя популярность «царицы стрит-фуда» в России.

Ранее помимо ГОСТа на шаурму было анонсировано еще порядка 2,1 тысячи стандартов.

