Красота требует жертв? Дерматолог назвала опасные бьюти-тренды

Почему нельзя перебарщивать с уходовыми процедурами?

Агрессивные домашние уходовые практики, которые активно продвигаются в социальных сетях, могут принести коже колоссальный вред. Об этом «Известиям» рассказала врач-дерматолог Елизавета Шухман.

По словам эксперта, в погоне за «идеально гладкой» кожей женщины чаще всего перебарщивают с использованием кислот, скрабов и пилингов. В результате многоступенчатые схемы приводят к совершенно обратному результату: к воспалениям, сухости и повышенной чувствительности.

Как пояснила Елизавета Шухман, при подобном ежедневном уходе разрушается защитный барьер кожи — роговой слой, который отвечает за удержание влаги и защиту от внешних факторов. Именно из-за его отсутствия кожа становится более уязвимой к перепадам температур, воде и ветру. Что в результате приводит к шелушению, покраснению и пигментации.

Елизавета Шухман порекомендовала женщинам не прибегать к «народным рецептам». По ее словам, чрезмерное использование соды, лимонного сока, зубной пасты или других «скрабов» разрушает не только роговой слой, но и микрофлору.

Также, по мнению Елизаветы Шухман, опасения вызывает недавно набравший популярность тренд скин-фастинг — полный отказ от уходовой косметики. Эксперт отметила: кожа нуждается в увлажнении. Поэтому базовый уход должен всегда оставаться стабильным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных ошибках при мытье головы. Одна из них — использование слишком горячей воды. Высокая температура нарушает pH-баланс кожи головы и раскрывает кутикулу волоса, из-за чего вымываются цветовые пигменты и натуральный кератин.

