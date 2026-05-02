На специально оборудованных полигонах бойцы отрабатывают навыки с учетом современных условий ведения боя.

Снайперские пары 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» продолжают боевую подготовку в зоне СВО.

Снайперы круглосуточно обеспечивают воздушное и наземное прикрытие штурмовых подразделений на добропольском направлении. После выполнения задач и в период ротации бойцы тренируются в тыловых районах на специально оборудованных полигонах, где отрабатывают навыки с учетом современных условий ведения боя.

Военнослужащие совершенствуют перемещение, выбор и подготовку позиций, маскировку и стрельбу. Инструкторы с боевым опытом обучают распознавать воздушные цели и вести огонь из сложных положений.

Снайперы используют разные комплексы вооружения в зависимости от дистанции и типа цели. Они активно поддерживают штурмовые подразделения во время наступательных действий.

На добропольском направлении приоритетными целями выступают тяжелые гексакоптеры ВСУ, которые применяют для ударов, усиления сигнала связи и логистики. Во время наблюдения за такими целями бойцы выявляют позиции противника и затем поражают обнаруженные объекты.

