В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет метеорологическое лето

Гидрометцентр спрогнозировал наступление метеорологического лета в Москве 26 мая
Метеорологическим летом считается время, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов тепла.
Метеорологическое лето в московском регионе может начаться с 26 мая. Такой прогноз дала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В конце мая ожидается уже практически летняя температура, 26 мая она переходит через 15 градусов к более высоким значениям — это то, что некоторые называют метеорологическим летом», — заявила она.
По словам специалиста, такой переход особенно важен для аграрной сферы. При этом погодные условия дадут возможность и другим жителям страны почувствовать приход летнего сезона.
Как ранее писал 5-tv.ru, температурные качели в разных регионах России этой весной стали испытанием для аграриев. Многие до сих пор не вышли в поля из-за снега, дождей и холода. Сейчас засеяли в 14 раз меньше от запланированного.
По оценкам экспертов, окончательная оценка урожая пшеницы в России будет зависеть от погоды в начале мая. В то же время к полевым работам приступили в 55 регионах.
