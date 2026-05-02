В МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область

Попытки отработать такие сценарии активизировались после начала СВО.

НАТО на учениях прорабатывает сценарии, связанные с изоляцией Калининградской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов в беседе с РИА Новости.

«После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», — сказал дипломат.

Булатов подчеркнул, что такие действия регулярно отрабатывают в ходе маневров альянса.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко рассказал, что возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

Он добавил, что страны НАТО идут по пути обострения конфронтации в районах Балтийского моря, Северной Атлантики и Крайнего Севера.

