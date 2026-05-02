«Разочарованы риторикой»: США выведут из Германии пять тысяч военных

Rеutеrs: США выведут из Германии пять тысяч военных

Фото: www.globallookpress.com/Michael Täger

Также Штаты свернули план по размещению в стране батальона дальнобойной артиллерии.

США собрались вывести из Германии около пяти тысяч военнослужащих. Причиной такого шага представитель Пентагона назвал «бесполезную и неуместную» риторику Берлина. Об этом 1 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Президент США Дональд Трамп справедливо реагирует на эти контрпродуктивные высказывания… Президент недвусмысленно дал понять, что его разочаровывает риторика наших союзников и их нежелание поддерживать операции США, которые приносят им пользу», — заявил неназванный чиновник.

План по выводу войск из Германии рассчитали на год. США также отказались от инициативы предыдущего президента Джо Байдена по размещению в стране батальона дальнобойной артиллерии.

По данным агентства, Германия остается крупнейшим в Европе местом размещения американских военных — там служат около 35 тысяч человек.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил сокращение военного контингента в Германии. Американский лидер неоднократно выражал недовольство позицией Берлина по конфликту в Иране и ядерному оружию.

Позднее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер предположил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может использовать возможное сокращение американского военного присутствия как повод для усиления милитаризации страны.

