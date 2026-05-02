Бруней собрался нарастить закупки российской нефти

Несмотря на собственную добычу, страна ищет дополнительные источники энергии.

Бруней планирует нарастить импорт российской нефти. Ранее страна закупала небольшие партии сырья из России, однако теперь рассматривает расширение поставок. Об этом заявил "Известиям" посол Брунея в России Пенгиран Хусайни.

Государство входит в топ-15 стран мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности и почти полностью закрывает потребности в сырье за счет собственной добычи. Нефтегазовый сектор формирует до 90% госдоходов и примерно половину ВВП. При этом страна ищет дополнительные источники энергии на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

«Думаю, в будущем может появиться возможность для более широкого сотрудничества, потому что энергия нужна всем. Даже Брунею, хотя мы производим собственную энергию. Но мы диверсифицируем нашу экономику, которой также может потребоваться дополнительная энергия из разных уголков мира, где есть ее избыток», – отметил посол.

В 2025 году доля российской нефти в импорте Брунея достигла 17%, что на 7% выше уровня 2020 года.

Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на энергетический сектор страны: доходы от экспорта выросли, а внутренняя топливная политика ужесточилась. Бруней продолжил поиск вариантов для укрепления экономической стабильности и энергетической безопасности.

Как ранее писал 5-tv.ru, блокировка Ормузского пролива изменила структуру нефтяных доходов стран Персидского залива. Так, Саудовская Аравия и Оман усилили позиции и увеличили доходы, тогда как ОАЭ и ряд других региональных государств столкнулись со снижением прибыли и падением объемов экспорта.

