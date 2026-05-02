В Госдуме предложили ввести сроки ожидания специалистов по ОМС для пенсионеров

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также предложили расширить перечень бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на препараты для пенсионеров.

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил сократить сроки ожидания медицинской помощи для пенсионеров. Об инициативе он сообщил 1 мая в беседе с РИА Новости.

«Я предлагаю установить для пенсионеров предельные сроки ожидания узкого специалиста по ОМС — не более 14 дней, для МРТ/КТ — не более 30 дней, со штрафами за нарушение», — рассказал Панеш.

Парламентарий предложил расширить перечень бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на препараты с 50% до 75% для пенсионеров с доходом ниже полутора прожиточных минимумов.

Кроме того, он выступил за введение системы патронажа для одиноких россиян старше 75 лет. В рамках этой инициативы за каждым пенсионером закрепят социального работника, который поможет организовать визиты к врачам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об изменении в программе диспансеризации по ОМС. Программа обследования пополнилась несколькими важными пунктами — скринингами, чек-апами, анализами и обследованиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.