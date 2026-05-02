Власти Дубая убрали минимальный порог инвестиций в недвижимость для ВНЖ

Теперь оформить вид на жительство можно при покупке недвижимости любой стоимости.

В Дубае смягчили правила получения вида на жительство (ВНЖ) для владельцев недвижимости. Город отказался от требования по минимальной сумме инвестиций. Об этом сообщили в земельном департаменте города (DLD).

«Если вы являетесь единственным владельцем недвижимости в Дубае, то можете подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости», — сообщили власти.

Ранее для оформления резидентской визы нужно было купить жилье минимум за 750 тысяч дирхамов ОАЭ (около 204 тысяч долларов или 15,3 миллиона рублей. — Прим. ред.). При долевой собственности каждый инвестор должен был вложить не менее 400 тысяч дирхамов (примерно 109 тысяч долларов или 8,2 миллиона рублей. — Прим. ред.).

Теперь эти ограничения отменили: оформить вид на жительство можно при покупке недвижимости любой стоимости.

