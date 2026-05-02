Племянник Макрона с нетерпением ждет конца его президентского срока

По его словам, изначально возникший интерес к его семье со временем сменился агрессией.

Племянник президента Франции Эммануэля Макрона, Жан-Александр Тронье признался, что ждет окончания его президентского срока на фоне трудностей, с которыми столкнулась семья после прихода родственника к власти.

«Я с нетерпением жду 2027 года. Конечно же, я рассчитываю, что каждый день будет шагом к большей свободе, ведь сейчас мы страдаем от ее отсутствия», — заявил Тронье в подкасте «Против света».

Он отметил, что люди нередко пытались через него решить свои проблемы, рассчитывая на влияние президента. Со временем отношение к семье изменилось: интерес сменился негативом, а в ряде случаев — агрессией.

Так, во время протестов «Желтых жилетовы» громили принадлежащие семье магазины, а некоторые сотрудницы уволились из-за оскорблений.

По словам Тронье, он получал письма с надписью «Бум», а однажды ему передали пакет с собачьими экскрементами и подписью «Новый шоколад от Тронье — шоколадный Макрон».

«Никто не понимал, что между семьей Тронье, моим сыном и мной, с одной стороны, и семьей Макронов, с другой, нет никаких финансовых интересов, даже несмотря на то, что Брижит носила фамилию Тронье с рождения», — добавил он.

Также он рассказал, что в 2023 году, спустя несколько часов после телеобращения Макрона, группа людей напала на его сына Жана-Батиста, который возглавил семейный бизнес в 2019 году. Его дочь уехала из Франции еще в 2017 году и сменила фамилию по профессиональным причинам.

Осенью прошлого года стало известно, что десять человек предстанут перед судом в Париже по обвинению в онлайн-травле супруги французского президента. По данным обвинения, они распространяли в сети заявления о поле, сексуальной ориентации и возрасте первой леди Франции, которые та считает оскорбительными и ложными.

