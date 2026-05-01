В Берлине прошел масштабный митинг против политики Фридриха Мерца

Документ о смене власти уже подписали 125 тысяч человек.

Тысячи жителей Германии вышли на улицы Берлина с требованием немедленной отставки федерального канцлера Фридриха Мерца. Кадры с массовой акции протеста публикует 5-tv.ru.

Толпы людей, движущиеся по проезжей части, несли плакаты с антивоенными призывами и символикой. Шествие сопровождалось громкой музыкой, лозунгами и песнями.

Цель протестующих — передать в ведомство канцлера официальную петицию с требованием сменить власть. Документ уже подписали 125 тысяч человек.

«План такой: мы сейчас немного поговорим, сделаем несколько фотографий, очень важно уделять гораздо больше внимания работе со СМИ. Ведущие СМИ, общественные телерадиокомпании нас не поддерживают. Нам нужно приложить гораздо больше усилий», — рассказал один из протестующих корреспонденту 5-tv.ru.

Это не первый митинг в немецкой столице за последние несколько дней. В прошлый раз сотни людей собрались у здания партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). Тогда демонстранты выступали против энергетической политики властей.

