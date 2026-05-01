Четверо детей погибли в массовом ДТП на Урале

Водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего врезался сразу в три машины.

На 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП, в результате которого погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Renault на большой скорости не справился с управлением на мокрой трассе. Машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota.

От удара Renault отбросило под грузовик MAN, а затем в Opel. В итоге иномарка загорелась.

«Известно, что в автомобиле Renault находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними», — сказано в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Еще одну пассажирку 2009 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. Также помощь врачей потребовалась мужчине и женщине, которые находились в Toyota. Остальные участники аварии не пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали 19 человек, включая двоих детей — четырехлетнюю девочку и двенадцатилетнего мальчика.

