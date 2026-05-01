«Зато VIP-сопровождение»: Виктория Боня передвигается на инвалидной коляске

Телеведущая и блогер Виктория Боня получила травму ноги и теперь передвигается с помощью костылей и в инвалидной коляске. Соответствующим видео, на котором ей помогали в аэропорту, она поделилась с подписчиками в соцсетях.

По словам блогера, она вновь травмировала уже поврежденную ногу во время тренировки с дополнительной нагрузкой. Во время движения по каменистой поверхности она услышала хруст, после чего проявилась сильная опухоль. Теперь ей тяжело дается ходьба, поэтому она вынуждена ограничивать передвижение.

Несмотря на травму, Боня продолжает активную жизнь. Она показала, как воспользовалась сопровождением в аэропорту, и отметила, что это стало единственным плюсом во всей ситуации, так как позволило миновать очередей.

«Хоть что-то позитивное есть в вывернутой лодыжке. Зато у нас VIP-сопровождение в аэропорту, по крайней мере. В очереди не надо стоять», — пошутила Боня.

Позже она сообщила, что отправилась вместе с дочерью в Турцию, где планирует заняться лечением зубов.

При этом часть пользователей в сети раскритиковала Боню. По мнению людей, подобная помощь предназначена в первую очередь для людей с серьезными ограничениями по здоровью. Другие, напротив, поддержали блогера и пожелали ей скорейшего восстановления.

Сама Боня до этого объясняла, что пока не обращалась к врачам и занимается самолечением. Она также связала полученную травму с накопившимся стрессом последних дней и признала, что организму, возможно, требуется отдых.

Как сообщал 5-tv.ru, если восстановление блогера затянется более чем на полтора месяца, запланированное ею на лето восхождение на вторую по высоте горную вершину Земли Чогори, также известную как К2, может быть перенесено на следующий год. До этого блогер уже поднималась на Эверест и готовилась к новой экспедиции, активно тренируя выносливость и дыхание.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.