«Экстренная»: продюсер раскрыл детали операции Волочковой в Германии

Продюсер Дворцов: операция Волочковой в Германии была экстренная и внеплановая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На состояние здоровья артистки могла повлиять интенсивная профессиональная нагрузка.

Операция заслуженной артистки России Анастасии Волочковой в Германии была экстренной. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с Газета.ру.

По его словам, вмешательство оказалось незапланированным и потребовалось из-за травмы, которую балерина получила во время над танцевальным проектом.

«Операция была прямо экстренная, неплановая», — сообщил Сергей.

Дворцов уточнил, что больше угрозы для здоровья Анастасии нет. Также он опроверг появившиеся в СМИ сообщения о серьезных заболеваниях артистки, назвав их недостоверными.

По словам продюсера, Волочкова обратилась в одну из ведущих клиник Германии, где ей оказали необходимую помощь. Он отметил, что интенсивная профессиональная нагрузка могла повлиять на состояние ее здоровья, особенно учитывая специфику работы балерины.

«Бывает всякое, но я бы сказал, что это, наверное, творческий такой процесс. Все-таки Настя очень много работает, и это сказывается, безусловно, на здоровье, на ногах, так как она балерина», — подчеркнул он.

К тому же Дворцов добавил, что врачи своевременно провели операцию, что помогло избежать тяжелых последствий. По его оценке, без медицинского вмешательства ситуация могла закончиться в разы хуже.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Волочкова вернулась к танцам, несмотря на запреты после операции.

Известно, что артистке удалили костное образование на ноге. Операция прошла в клинике St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Однако в сети распространялась информация, что Волочкова якобы выбрала некачественное медицинское учреждение.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.