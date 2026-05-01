Выплаты и квоты: какие изменения ждут россиян с 1 мая

С начала мая в России начали действовать новые законы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новшества будут касаться многодетных семей и участников СВО.

С 1 мая в России вступают в силу новые законы, направленные на поддержку семей с детьми и участников СВО. О главных нововведениях месяца в своем аккаунте в мессенджере МАКС рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Одним из ключевых изменений стало расширение поддержки многодетных семей. Теперь ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка будет сохраняться даже в том случае, если доходы семьи немного выросли.

«Мера коснется более 231 тысячи человек», — написал Володин в личном блоге.

По словам спикера Госдумы, создание условий для роста числа семей с детьми — это залог будущего страны.

В мае также вступают в силу дополнительные меры поддержки участников СВО и их близких. Так, родственники раненых сотрудников Росгвардии смогут бесплатно добираться до госпиталей, где они проходят лечение. Также для вдов и вдовцов бойцов вводятся специальные квоты на поступление в высшие учебные заведения. Кроме того, выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий теперь защищены от взысканий по долгам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС