Японский депутат Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая
Цель визита политика — восстановление добрососедских отношений.
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая. Информацию о предстоящем визите 5-tv.ru подтвердили в МИД России.
Мунэо Судзуки выступает за восстановление добрососедских отношений между Токио и Москвой. Недавно на своей странице в социальных сетях политик подчеркнул, что Японии необходимо вернуться к той модели сотрудничества, которая существовала при премьер-министре страны Синдзо Абэ.
В последний раз Мунэо Судзуки был в России в конце декабря 2025 года. Тогда он встретился с руководством МИД России и Совета Федерации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что политик остался под впечатлением от облика российской столицы в предновогоднее время. Он отмечал, что Москва выглядит спокойным и стабильным мегаполисом. Судзуки также заметил, что за последние годы облик города стал более целостным, а атмосфера в центре страны остается мирной и деловой.
