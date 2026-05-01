Трое детей в реанимации: подробности атаки ВСУ на границе Херсонской области

Пострадавших после вражеской диверсии доставили в детскую клиническую больницу в Симферополе.

Три ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 апреля на границе Херсонской и Запорожской областей. Пострадавших доставили в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, все дети получают необходимую медпомощь. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще одного — как средней степени тяжести.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко уточнял, что удар беспилотника произошел вечером по двору частного дома в приграничной зоне. В этот момент там находились трое несовершеннолетних в возрасте 10, 11 и 15 лет. Все они получили ранения. Также пострадала женщина.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Херсонской области при атаке беспилотника погибли сотрудник МЧС и его супруга. Кроме того, в апреле был зафиксирован удар по школе в Запорожской области, в результате которого пострадали шесть человек, большинство из них — дети.

