Приготовил два топора: в Нидерландах задержали подозреваемого в покушении на принцесс
В Нидерландах задержали подозреваемого в покушении на принцесс Амалию и Алексию
Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/diebildwerft
Мужчина планировал расправиться с Амалией и Алексией в феврале этого года.
В Нидерландах задержали 33-летнего подозреваемого в покушении на убийство принцесс Амалии и Алексии. Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.
У мужчины обнаружили два топора, которыми он планировал расправиться с королевскими наследницами. Один из них был с вырезанным словом «Алексия». Также был найден рукописный лист с надписями: «Амалия», «Алексия» и «Кровавая баня».
«Прокуратура подозревает 33-летнего мужчину в подготовке нападения на принцесс Амалию и Алексию в Гааге в феврале 2026 года», — написано в материале.
Согласно данным местной прокуратуры, подозреваемый предстанет перед судом уже в следующий понедельник.
Это не первый раз, когда королевское семейство подвергается опасности. В 2020 году принцессе Амалии поступали угрозы о насилии и изнасиловании через сообщения. В целях безопасности принцессе пришлось скрываться.
