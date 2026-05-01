Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил народной артисткой РСФСР, актрисе Марина Неелова звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что награда присуждена за особые заслуги перед государством и обществом.

Марина Неелова большую часть своей карьеры посвятила работе в театре «Современник». Также ее знают по ролям в кино, среди ее экранной биографии фильмы «Осенний марафон», «Монолог», «Дорогая Елена Сергеевна» и «Ты у меня одна», за который получила премию «Ника».

Вместе с актрисой звание Героя Труда получили еще несколько специалистов из разных сфер. Среди них — представитель научной отрасли Леонид Боба, руководитель строительной компании Николай Руссу, токарь Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук Шлема Спектор.

Кроме того, почетным знаком «За успехи в труде» отмечены коллективы ряда организаций. Награды получили Центральное конструкторское бюро автоматики в Омской области, Санкт-Петербургский метрополитен, а также Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин удостоил народного артиста России Олега Меньшикова ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

