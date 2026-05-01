Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Президент России Владимир Путин присвоил народной артисткой РСФСР, актрисе Марина Неелова звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что награда присуждена за особые заслуги перед государством и обществом.
Марина Неелова большую часть своей карьеры посвятила работе в театре «Современник». Также ее знают по ролям в кино, среди ее экранной биографии фильмы «Осенний марафон», «Монолог», «Дорогая Елена Сергеевна» и «Ты у меня одна», за который получила премию «Ника».
Вместе с актрисой звание Героя Труда получили еще несколько специалистов из разных сфер. Среди них — представитель научной отрасли Леонид Боба, руководитель строительной компании Николай Руссу, токарь Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук Шлема Спектор.
Кроме того, почетным знаком «За успехи в труде» отмечены коллективы ряда организаций. Награды получили Центральное конструкторское бюро автоматики в Омской области, Санкт-Петербургский метрополитен, а также Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова.
