«Ходить не могу»: Боне пришлось отложить планы из-за травмы

Накануне блогер почувствовала хруст, после чего у нее появилась сильная опухоль в области щиколотки.

Телеведущая и блогер Виктория Боня может отказаться от запланированного восхождения на вторую по высоте горную вершину Земли Чогори, также известную как К2, летом 2026 года. Дело в том, что звезда повредила ногу во время подготовки. Об этом она рассказала подписчикам на странице в соцсети.

По словам Бони, накануне она повредила ранее уже травмированную ногу во время тренировки с нагрузкой около 20 килограммов на каменистой поверхности. Она отметила, что почувствовала хруст, после чего у нее появилась сильная опухоль в области щиколотки. В дальнейшем ей стало сложно передвигаться, и теперь она вынуждена опираться на подручные средства.

Блогер рассказала, что пока не обращалась к врачу и не проходила обследование. Она занимается самолечением, используя компрессы, и старается ограничить нагрузку. Инфлюенсер пояснила, что из-за травмы она фактически не может ходить и передвигается, прыгая на одной ноге.

«Кадры не для слабонервных. Ходить я не могу. Могу только прыгать на одной ноге. Иногда наше тело (даже через травмы и болезни) разговаривает с нами», — написала она.

Боня также пояснила, что связывает произошедшее с сильным напряжением последних дней. Она считает, что организм таким образом отреагировал на стресс и сигнализирует о необходимости отдыха.

«Судя по всему, все это напряжение последних десяти дней вышло именно так», — рассудила Виктория.

Если восстановление затянется более чем на полтора месяца, восхождение на К2, вероятно, будет перенесено на 2027 год. Блогер призналась, что переживает из-за возможной отмены планов, однако понимает, что в текущем состоянии продолжать подготовку невозможно.

До этого Боня активно готовилась к экспедиции, тренируя выносливость и дыхание с помощью специальных устройств. В 2025 году она уже совершила восхождение на Эверест, после чего планировала покорить вторую по высоте вершину мира.

