Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин вернулся в Санкт-Петербург

Ученый планирует поехать к себе домой, а затем — навестить родственников.

Освобожденный из тюрьмы в Польше археолог и историк Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург. Об этом сообщают РИА Новости.

Ученый прибыл на Московский вокзал в 07:00 1 мая, его встретила жена. Бутягин планирует поехать к себе домой, а затем — навестить родственников.

В конце апреля 2026 года Бутягина выпустили из польской тюрьмы, куда россиянин попал по политическим мотивам. Его освободили в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.

Ученого задержали ранее 4 декабря 2025 года — археолога обвинили в якобы незаконных научных разработках на территории Республики Крым. Арест произвели по требованию Киева.



Бутягин занимает должность заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и руководителя Мирмекийской экспедиции Эрмитажа. В марте 2026 года варшавский суд признал, что его можно экстрадировать на Украину. Россиянина также внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».



