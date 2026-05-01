Мегаполис в обмен на огород: почему людей потянуло из города в деревню

Более 30% миллениалов и зумеров выбирают жизнь ближе к природе.

Желание поехать в деревню — это не просто прихоть, а вполне естественная потребность современного человека. После городского шума, бешеного ритма жизни, обилия цифровых технологий и коммуникации, стремление сменить обстановку и насладить свежим воздухом и тишиной становиться потребностью. Таким мнением поделилась с 5-tv.ru клинический психолог, руководитель комитета Развития социального пространства и общественного здоровья Национальной ассоциация Заслуженных врачей и наставников (НАЗВН) Ирина Грекова.

«Хочется меньше коммуникаций, меньше урбанистики, хочется смотреть вдаль, видеть горизонт, видеть зелень, деревья, а не упираться взглядом в серый асфальт или окна соседнего дома. И если смотреть статистику, то порядка 30% городских жителей стараются жить летом за городом, на даче, в деревне», — сказала психолог.

Для кого-то это может быть родовое гнездо, где прошло детство, для других — вариант помесячной аренды жилья. Вне зависимости от статуса, жизнь за городом подарит уникальные ощущения как от самого отдыха, и от физической работы в виде стрижки газона или копания лунок в земле.

Такая активность приносит не только пользу для тела, но и радость, ведь она заменяет поход в спортзал и позволяет делать что-то приятное для себя и своей семьи.

Как отметила эксперт, особое место занимают детские воспоминания: теплые объятия бабушки, вкус пирожков, приготовленных любящими руками, совместные дела с дедушкой. Даже если тяжелый деревенский труд со временем забывается, в памяти остаются самые светлые моменты — озорство, беззаботность и ощущение уюта. Именно эти воспоминания манят взрослых вернуться к простой и искренней жизни.

«Находясь за городом, человек действительно ощущает изменения. Гораздо быстрее восстанавливается нервная система, снижается уровень тревожности, налаживается сон и режим дня. Ведь в первую очередь происходит изменение ритма жизни и, как следствие, уровня коммуникаций. Наши органы чувств, которые в городе работают практически 24/7, начинают разгружаться, так как вокруг гораздо меньше раздражителей, шумов, звуков», — добавила Грекова.

Стоит отметить, что переезд за город — это не только удел старшего поколения. Все больше миллениалов и зумеров выбирают жизнь ближе к природе. Этот процесс получил название «рурализация» — обратный ход урбанизации. Развитие технологий и удаленной работы позволяет людям не тратить время на дорогу, а проводить его с семьей на свежем воздухе. Вечная нехватка времени, пробки и скученность людей становятся все менее привлекательными по сравнению с гармонией загородной жизни.

Если нет возможности поехать на природу, можно создать подобную атмосферу дома. Например, озеленить балкон или подоконники, самостоятельно вырастить зелень, микрозелень, помидоры черри или огурцы в горшках. Добавить уюта поможет текстиль из льна вязаные дорожки и глиняная посуда. Также можно включить на фоне звуки природы, заварить ароматный травяной чай, попробовать фермерские продукты или домашнее варенье.

«Да и вообще можно чаще выбираться в парки, на берег водоема, выбрать интересное вам фермерское хозяйство и съездить на экскурсию. А если вы еще позволите себе цифровой детокс на период единения с природой и с собой и наконец-то выключите звонки, не будете скроллить ленту и не думать о работе, то организм вам будет очень-очень благодарен», — резюмировала Грекова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тренде на переезд работающих на удаленке россиян из столиц и других мегаполисов в Воркуту. Заполярный город отличается низкими ценами на жилье — квартиру можно купить даже за 100-200 тысяч рублей. Но при всей доступности недвижимости в городе хватает и минусов — от очень сурового климата с зимой большую часть года до дорогой коммуналки и низкой ликвидности квартир.

