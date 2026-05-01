Посол в Париже призвал россиян учитывать риски при поездках во Францию

Посол в Париже Мешков призвал россиян учитывать риски при поездках во Францию

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россиянам следует тщательно оценивать риски перед поездками во Францию, включая возможные претензии со стороны Европола. Об этом посол России в Париже Алексей Мешков заявил РИА Новости.

По словам дипломата, Франция относится к числу недружественных стран, поэтому поездки требуют особой осторожности и внимания к возможным последствиям.

«Каждый российский гражданин <…> должен взвешивать все риски: не могут ли по линии Европола и по каким-то другим линиям предъявляться к нему претензии», — отметил он.

Мешков также рекомендовал россиянам проявлять максимальную осторожность при планировании поездок за рубеж.

Ужесточение Евросоюзом правил выдачи многократных шенгенских виз для граждан России является дискриминацией по национальному признаку. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, ограничения со стороны Брюсселя бьют в первую очередь по обычным россиянам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.