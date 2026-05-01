«Гиацинты» против беспилотников боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артиллеристы группировки войск «Запад» нанесли удар по пункту управления ударными беспилотниками ВСУ на краснолиманском направлении.

Расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» из состава самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии получил координаты цели после воздушной разведки. Дроноводы обнаружили замаскированную взлетно-посадочную полосу и район размещения БПЛА боевиков, после чего оперативно передали данные на командный пункт артиллерии.

Военнослужащие развернули орудие и открыли огонь осколочно-фугасными боеприпасами. Удары разрушили инфраструктуру базирования беспилотной авиации, уничтожили личный состав и склад боеприпасов на позиции.

Операторы разведывательных дронов вели постоянное наблюдение и корректировали огонь в реальном времени, что обеспечило высокую точность.

Поражение объекта снизило активность применения беспилотников на этом участке. ВСУ утратили возможность вести воздушную разведку и наносить удары с их помощью.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.