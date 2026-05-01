Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области.

Разведывательный расчет выявил подготовку украинских подразделений к атаке. Боевики сосредотачивали силы скрытно, размещая их в укрепленных блиндажах на опорных позициях. Военные быстро получили координаты и передали их операторам ударных дронов 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса.

«Поступила боевая задача. Оперативно выдвинулись. Отработали по цели. С учетом того, что была плохая погода. Тем не менее, все получилось. Цель поражена. В среднем отрабатываем 15-20 птиц в день. Все долетают до цели. Поражаем противника», — рассказал оператор с позывным «Бухгалтер»

Дроны поразили укрепленные позиции, блиндажи, средства связи и личный состав ВСУ. Эти удары сорвали подготовку к контратаке и помогли российским подразделениям продвинуться вперед.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

