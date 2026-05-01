Порядок оплаты услуг ЖКХ изменился с 1 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В квитанциях появятся новые строки об уборке, ремонте, вывозе мусора, обслуживании счетчиков, укажут перерасчеты и льготы.

В Мосэнергосбыте сообщили о переходе на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком за потребленную электроэнергию. С 1 мая 2026 года у собственников жилья возникли прямые договорные отношения с компанией.

Договоры начинают действовать автоматически и без ограничений по сроку, при этом подписывать их на бумаге не нужно. Оплату электроэнергии на общедомовые нужды, как и раньше, проводят через управляющие организации.

Квитанции за май жители получат в июне 2026 года — в них укажут номер лицевого счета. Далее показания счетчиков нужно передавать ежемесячно с 15 по 26 число любым удобным способом.

С мая в квитанциях появятся новые строки об уборке, ремонте, вывозе мусора, обслуживании счетчиков, укажут перерасчеты и льготы. Суммы за содержание и ремонт общедомового имущества разобьют на отдельные позиции.

"Это наглядно покажет, за что и какая оплата идет. Таким образом, вырастет детализация счета. Структура выплат станет понятнее", — пояснила Life.ru юрист Елена Кузнецова.

С 1 мая поменялись и правила регистрации по месту жительства. Представители коренных малочисленных народов, которые ведут кочевой или полукочевой образ жизни, смогут оформить регистрацию по адресу местной администрации в любом муниципалитете на маршруте. Если маршрут изменится или человек прекратит кочевую жизнь, регистрацию нужно аннулировать.

Кроме того, МВД начнет снимать с учета при выявлении фиктивной регистрации. Речь идет о случаях, когда человек оформил прописку по недостоверным данным, не собирается жить по адресу или собственник не планировал предоставлять жилье. То есть «мертвую душу» из квартиры можно будет выписать гораздо быстрее и проще — в течение недели.

Как ранее писал 5-tv.ru, с мая в России поменяется порядок расчета платы за водоснабжение и ряд других коммунальных услуг. Речь идет не столько о росте тарифов, сколько о новых принципах учета потребления, которые могут повлиять на суммы в квитанциях.

