В России ужесточили правила продажи электронных сигарет и вейпов

Ограничения затронут объем емкостей — картриджей, одноразовых устройств и флаконов для заправки.

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ, которые ужесточают требования к характеристикам и правилам продажи электронных сигарет и вейпов в России. Речь идет о стандарте ГОСТ Р 58109-2018 «Жидкости для электронных систем доставки никотина», сообщило агентство URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Утверждены изменения в ГОСТ Р 58109-2018 „Жидкости для электронных систем доставки никотина“, которые существенно ужесточают требования к продукции, ее характеристикам, оформлению и обращению на рынке», — говорится в сообщении Росстандарта.

Обновленный стандарт вводит ограничения на объем емкостей. Для картриджей с жидкостью установили предел до двух миллилитров, для одноразовых устройств — до 10 миллилитров, а флаконы для заправки ограничили объемом до 30 миллилитров.

Как ранее писал 5-tv.ru, в России подготовят законопроект по запрету производства и продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Когда именно инициативу реализуют, пока точно не известно, как и то, какая именно продукция окажется под запретом.

