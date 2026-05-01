Вальпургиева ночь: время мистики, злых духов и ритуалов

В Европе в ночь с 30 апреля на 1 мая празднуют Вальпургиеву ночь

Фото: www.globallookpress.com/Swen Pförtner

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Название праздника уходит глубоко корнями в VIII век.

Вальпургиева ночь — это мистическое торжество, на протяжении более чем тысячелетия объединяющий языческие ритуалы и христианские догматы. По народным преданиям, время между 30 апреля и 1 мая считается периодом максимальной активности потусторонних сил: ведьмы собираются на своих шабашах, а вокруг костров танцуют демоны и прочие сверхъестественные существа.

Название праздника связано с именем католической святой Вальпургии — англосаксонской монахини, проживавшей в VIII веке. Ее канонизация и почитание пришлись на начало мая, тем самым совпав с древним языческим праздником весны Белтайн у кельтов.

Со временем христианские и языческие обычаи переплелись. Вальпургиева ночь стала символом борьбы с нечистой силой, а саму святую Вальбург наделили способностью защищать от черной магии и колдовства.

В Европе традиционно практикуются обряды очищения: разжигаются ритуальные костры, а дома защищают с помощью соли или специальных символов на дверях.

Еще одна важная традиция — шумные гуляния. В старину верили, что веселье, музыка и яркий свет дезориентируют злых духов, не позволяя им приблизиться к домам или поселениям.

Особое значение имел сбор трав в сельской местности. Считалось, что в эту ночь растения накапливают жизненную энергию, способную укреплять здоровье и оберегать от недугов.

С Вальпургиевой ночью связано множество суеверий. Например, в темное время суток граница между мирами истончается, поэтому без крайней нужды из дома не выходили, опасаясь встречи с нечистой силой, способной принимать любой облик.

После захода солнца двери и окна плотно запирали, чтобы случайно не впустить непрошенного «гостя». На улицах не вступали в разговоры с незнакомцами и не откликались на чужие голоса.

Также было важно сохранять спокойствие: избегать ссор, грубых выражений, сплетен и любых конфликтов. Запрещалось проводить ритуалы с зеркалами, чтобы не привлечь потусторонние сущности.

В нынешнее время для многих эта дата остается временем гаданий и поиска ответов на важные вопросы. Считается, что сны, увиденные в эту ночь, обладают пророческой силой и помогают предвидеть события на годы вперед.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.